“Talvez seja essa minha última missão na Segurança Pública”, diz Emylson Farias sobre presidência da Adelpol

A Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol/AC) realizou um café da manhã para a imprensa, com a presença do presidente eleito no mês de abril, Emylson Farias. A posse deverá acontecer na próxima sexta-feira (30), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Durante o evento, o delegado falou sobre seus objetivos de sua gestão. “O objetivo principal dessa gestão é o dialogo, conversar com a sociedade civil, com profissionais que dão voz à sociedade. Queremos estabelecer uma relação de parceria para saber como podemos ajudar”.

Além disso, Emylson Farias comentou sobre as próximas eleições e a possibilidade de concorrer novamente. “O que estamos fazendo aqui é politica, eu só levanto da cama porque tenho causa, mas a política partidária é diferente, nesse momento o meu partido são os delegados de polícia civil do estado do Acre”.

Os principais pontos destacados durante o evento foram o resgate do reconhecimento social, valorização de classe, qualidade de vida dos associados. Ele reforçou que a comunicação e o diálogo devem ser um marco da gestão nos anos 2025-2028.

Por fim, o delegado relembra suas gestões passadas à frente da Polícia Civil e também da Secretaria de Segurança Pública, e faz um apontamento sobre erros passados que serão usados para melhorar o futuro. “Se eu puder fazer uma critica para minhas gestões anteriores, seria que faltou o dialogo, tanto pra dentro quanto pra fora, e isso é algo que quero mudar”, reforçou.

Emylson Farias revela ainda que essa deve ser sua ‘ultima dança’ quanto as suas contribuições para a segurança público do Acre, de maneira direta. “Talvez seja essa minha ultima missão da segurança pública de forma direta”, finalizou