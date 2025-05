Tragédia! Homem confessa que matou filha de 1 ano e 9 meses

Um crime brutal abalou a cidade de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, na noite de domingo (25). Um homem de 41 anos confessou ter matado a própria filha, uma bebê de apenas 1 ano e 9 meses, após uma discussão com a companheira. O caso ocorreu na zona rural, mais precisamente no assentamento Santa Rosa 1, próximo à divisa com o município vizinho de Faxinal dos Guedes. Até a manhã de segunda-feira (26), o corpo da criança ainda não havia sido localizado, e equipes de resgate continuavam as buscas intensamente pela região de mata fechada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava visitando familiares na tarde de domingo quando uma discussão entre os dois terminou em tragédia. Em meio à briga, o homem teria pegado a filha e corrido em direção à mata. Por volta das 17h15, ele desapareceu com a criança. Horas depois, em contato com parentes, enviou uma mensagem: “Matei a menina”. A mãe da criança, de 25 anos, prestou depoimento ainda no mesmo dia, enquanto os policiais iniciavam as buscas pelo paradeiro da filha e do pai.

Após várias tentativas, a PM conseguiu localizar o suspeito por telefone perto das 23h e iniciou uma negociação para que ele se entregasse. A rendição só aconteceu por volta de 1h15 da madrugada de segunda-feira, quando o homem foi encontrado escondido em uma lavoura na cidade vizinha de Faxinal dos Guedes. Ele foi preso e encaminhado à delegacia regional, onde reiterou a confissão do crime e indicou pontos onde teria deixado o corpo da criança.

Segundo a própria versão do pai, ele teria levado a filha até uma área isolada da mata e tirado sua vida. Ainda conforme os policiais, o homem chegou a afirmar que “pendurou a filha”, levando os agentes até um dos locais indicados. No entanto, apesar das buscas, a criança ainda não foi encontrada. O Corpo de Bombeiros Militar, junto com equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, segue com a operação, utilizando inclusive cães farejadores especializados para ajudar na localização do corpo.

O crime causou comoção em Abelardo Luz, cidade de aproximadamente 17 mil habitantes. A população local e familiares da vítima aguardam com angústia por respostas.