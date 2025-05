Tribunal do Júri condena cinco acusados por assassinato de diarista na capital acreana

Cinco dos seis réus acusados pela morte do diarista Josué Vieira dos Santos, ocorrida em abril de 2023, foram condenados em júri popular na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. O julgamento foi concluído na noite da última quinta-feira (22), com sentença proferida pelo juiz Alesson Braz.

O único absolvido pelo Conselho de Sentença foi Moises Matos de Souza. Os demais foram considerados culpados com base na acusação sustentada pelo promotor de Justiça Efraín Enrique Mendonza, que apontou os réus como integrantes de um grupo de “disciplinadores” ligados a uma organização criminosa atuante na capital acreana.

As penas aplicadas aos condenados foram as seguintes:

-Alexandre Ribeiro da Silva – 15 anos e 7 meses de reclusão;

-Lucigleison da Silva Coelho – 15 anos, 7 meses e 15 dias de prisão;

-Jhuly Aline da Silva Gomes – 9 anos de prisão;

-Vitor de Souza Vargas – 13 anos e 9 meses de prisão;

-Edcarlos Barbosa da Silva – 13 anos e 9 meses de prisão.

De acordo com a denúncia, Josué Vieira foi brutalmente espancado com pedaços de madeira no dia 23 de abril de 2023, na Vila Custódio Freire, zona rural de Rio Branco. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois no Pronto-Socorro da capital.

Os réus ainda têm o direito de recorrer da decisão.