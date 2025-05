Unesp cancela vestibular minutos antes do início da prova

O vestibular do meio de ano para ingresso na Universidade Estadual Paulista (Unesp) que seria aplicado nesse domingo (25/5) foi cancelado minutos antes de a prova começar, por uma queda de energia em um dos locais de prova, na zona norte de São Paulo.

A Vunesp, responsável pela aplicação do exame, informou que apesar do cancelamento ter sido comunicado no momento em que os candidatos já estavam nas salas, nenhum deles chegou a ter acesso ao exame. A nova data, segundo a instituição, será informada em breve.

O vestibular do meio do ano oferece 144 vagas em quatro cursos na área da engenharia agronômica, civil, mecânica e elétrica no campus de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Nesta edição de 2025, estão inscritos 2.564 candidatos, que devem agora acompanhar o site da Vunesp para saber a nova data de aplicação.

Junto com o vestibular do meio do ano, a universidade também seleciona candidatos por meio da nota do Enem 2023 e 2024, com cadastramento gratuito até o dia 30 de maio, que deve ser feito diretamente na página da Vunesp.