Vídeo: Aeronave cai em bairro militar e deixa ao menos duas pessoas mortas após incêndio

Um aeronave caiu em um bairro militar na manhã desta quinta-feira (22) em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pelo menos uma casa foi atingida e teve o telhado desabado e, até o momento, duas pessoas faleceram após o acidente. Saiba o que aconteceu!

Queda de aeronave

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a queda do jatinho aconteceu antes das das 4h da manhã no horário local e causou danos em dez casas, além de destruir outros seis veículos que estavam no local. Duas pessoas morreram, mas elas ainda não foram identificadas.

Imagens do momento mostram a explosão e o incêndio causado logo em seguida. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no jato, que comportava oito pessoas, mas, ainda segundo a Associated Press, as autoridades relataram em coletiva que havia neblina no momento, o que pode ter dificultado a visão do piloto.

O voo saiu de de Wichita, no Kansas, e tinha previsão de chagar às 3h47 (horário local) ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, em San Diego. Inúmeros policiais chegaram no local momentos após a queda da aeronave e evacuaram as casas na região. “Não consigo descrever em palavras a cena, mas com o combustível de jato caindo na rua e tudo pegando fogo ao mesmo tempo, foi horrível de ver”, disse o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl.

MISTÉRIO

Uma mulher inglesa de 28 anos foi morta durante uma viagem à Turquia com a família. Beth Martin, seu marido e seus dois filhos pequenos, de 5 e 8 anos, foram passar as férias no local, mas a moça precisou ser internada após ficar “delirante” logo no primeiro dia. Saiba detalhes sobre o caso!

Beth foi levada ao hospital e colocada em tratamento intensivo, mas faleceu um dia após chegar na Turquia. O que chamou atenção da família foi que sua saúde ficou ruim misteriosamente logo após pousar em Istambul. Luke, marido de Beth, foi proibido de visitar a esposa no hospital, com a acusação de que ele teria “envenenado” Beth.