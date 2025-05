VÍDEO: jaguatirica é encontrada morta às margens da BR-317 no interior do Acre

Uma jaguatirica foi encontrada encostada na beira da BR-317, nas proximidades de Epitaciolândia, no interior do Acre, e a cena foi registrada por um cinegrafista amador. O vídeo circula nas redes sociais desde a manhã desta segunda-feira (26) e tem gerado apreensão entre moradores da região.

Nas imagens, o animal aparece imóvel às margens da rodovia. A cena levanta a possibilidade de que o felino possa ter sido atropelado, mas nenhuma informação oficial foi divulgada até o momento.

A presença de animais silvestres às margens da BR-317 não é incomum, já que a rodovia atravessa áreas de floresta e zonas rurais. No entanto, o registro de uma onça tão próxima da pista, em situação indefinida, acende um alerta sobre os riscos de acidentes e a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

Órgãos ambientais como o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e o Batalhão de Policiamento Ambiental devem ser acionados para verificar a situação do animal e tomar as providências necessárias.