Vídeo mostra momento exato da grave colisão entre Dodge Ram e motocicleta no interior do Acre

Na tarde do último sábado (24) um acidente de trânsito, de natureza grave, foi registrado na região central de Sena Madureira. A forte colisão foi entre uma motocicleta e uma caminhonete, modelo Dodge Ram.

O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas Quintino Bocaiúva e Siqueira Campos. O piloto da motocicleta trafegava pela Quintino Bocaiúva, sendo que o motorista da Dodge Ram teria avançado o cruzamento, tornando o impacto inevitável, conforme vídeo adquirido pela redação do ContilNet.

As consequências do acidente foram gravíssimas, tanto é que o condutor da motocicleta sofreu fraturas no fêmur e na perna, sendo transferido para Rio Branco para receber atendimento especializado.

A Polícia Militar foi acionada e adotou as medidas cabíveis ao caso.

Recentemente, várias melhorias na parte de sinalização foram feitas nas Ruas de Sena Madureira, contando, inclusive, com a implantação de quebra-molas. Há cerca de 18 dias não era registrado acidente grave em Sena Madureira. “Cabe destacar que mais de 90% dos acidentes em Sena Madureira se dá por causa da imprudência dos condutores que quebram a regra da preferência como foi, em tese, esse caso. É fundamental ressaltar também a importância da direção defensiva. Não é pelo fato de estar na preferencial que o motorista pode dirigir em alta velocidade. Os cuidados precisam ser redobrados”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

VEJA VÍDEO: