Um veterano da 2ª Guerra Mundial entrou para a história do fisiculturismo. Aos 100 anos de idade, o norte-americano Andrew Bostinto se tornou o fisiculturista mais velho a participar de uma competição, após subir no palco do NGA Gator Classic, realizado na Flórida.

Assista à apresentação de Bostinto durante uma competição: Bostinto foi anunciado como uma das atrações do evento, realizado pela Associação Nacional de Academia dos Estados Unidos, entidade que ele ajudou a fundar em 1979. Apesar da marca, o recorde não foi reconhecido pelo Guinness Book, decisão que causou revolta nas redes sociais. O motivo para a negativa é o fato de Andrew não ser atleta profissional da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness. “Andy pode comprovar que treina desde 1938, foi Pro Mr. America em 1977, foi testado antidoping como fisiculturista natural por toda a vida, e é o veterano da Segunda Guerra Mundial mais velho a posar no palco, em 10 de maio de 2025, com 100 anos e 4 meses de idade — mas ainda assim está sendo negado. Vergonha para o Guinness”, destacou a NGA nas redes sociais.