Acre tem maior concentração de população rural do Norte, revela levantamento do IBGE

Com mais de 212 mil pessoas vivendo fora dos centros urbanos, o Acre desponta como o estado com a maior proporção de população rural da Região Norte. Segundo dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 25,55% dos acreanos residem em áreas rurais, número que destaca o estado no cenário regional.

Esse percentual supera o do Pará, que aparece na segunda colocação com 24,93% da população vivendo no campo. Em seguida estão Roraima (21,82%), Rondônia (21,47%), Amazonas (17,17%), Tocantins (17,11%) e, por último, o Amapá, com 11,24%.

A população rural acreana é composta por diversos grupos tradicionais e comunidades específicas, como ribeirinhos, extrativistas e famílias que vivem em áreas de fazenda ou isoladas dentro da floresta. Além disso, cerca de 32 mil pessoas no estado se autodeclaram indígenas, muitos dos quais habitam territórios florestais, reforçando a diversidade cultural e social das zonas rurais acreanas.

