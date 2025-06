Após anunciar corte de gastos, Joabe culpa gestões anteriores por rombo de R$15 milhões na Câmara

O presidente da mesa diretora da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, falou sobre a recente polêmica envolvendo o corte de gastos relacionados a viagens. De acordo com ele, os problemas são oriundos de gestões anteriores.

“A situação financeira da Câmara é uma situação grave, estamos há cinco meses na gestão e temos trabalhado muito para ajustar as contas da Câmara, ano passado infelizmente não foi feito nem planejamento e muito menos análise do impacto financeiro que teria com um aumento de quatro vereadores”, explica Lira.

O presidente da mesa diretora enfatizou o déficit no orçamento previsto girava em torno dos R$15 milhões.

“O orçamento de era de R$60 milhões, e o nosso gasto estimado para esse ano, gasto com o pessoal e execução dos contratos que estavam assinados, dá em média 74, 75 milhões”, revelou.

Os gastos com as viagens, de acordo com Lira, é apenas o primeiro dos cortes e ocorrer, como forma de equilibrar as contas da Casa.

“A primeira contenção foi a suspensão das passagens, das diárias e das viagens. Outras medidas vão ser tomadas ao longo do tempo para que nós possamos juntos equilibrar a parte financeira”, concluiu ele.