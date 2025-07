Após polêmica, organização recua e alpinista que resgatou corpo de Juliana receberá vaquinha

A plataforma Voaa, em parceria com o projeto “Razões para Acreditar”, decidiu manter o repasse integral dos valores arrecadados para Agam, o alpinista que liderou o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. A decisão foi tomada após críticas recebidas nas redes sociais sobre a cobrança de uma taxa administrativa de 20%.

Inicialmente, a plataforma havia anunciado o cancelamento da campanha, que arrecadou mais de R$ 522 mil, e o reembolso dos valores aos doadores. No entanto, após manifestações favoráveis à entrega da quantia ao alpinista, a organização informou que fará o repasse integral, sem nenhum desconto.

De acordo com comunicado da Voaa, os valores começaram a ser transferidos nesta segunda-feira (30/6). Quem desejar o reembolso ainda poderá solicitá-lo por e-mail em até 48 horas.