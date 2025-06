Ataque a tiros em escola na Áustria deixa 10 mortos, além de feridos

Um ataque a tiros em uma escola localizada no bairro de Dreierschützengasse, na cidade de Graz, na Áustria, resultou em 10 mortes – entre as vítimas, há sete estudantes da 5ª e 8ª séries –, na manhã desta terça-feira (10/6). De acordo com a prefeita de Graz, Elke Kahr, acredita-se que o autor do atentado está entre os mortos.

Até o momento, 28 estão feridos e internados em hospitais. Pelo menos quatro estão em estado crítico, e algumas vítimas foram baleadas na cabeça.

De acordo com a mídia local, autoridades policiais, unidades especiais e helicópteros foram acionados para responder ao ataque. Outras duas pessoas teriam ficado feridas.

A polícia informou, na rede social X, que “a situação está sob controle. Não se espera mais perigo”.

“Tanto os alunos quanto os pais estão sendo apoiados pela equipe de intervenção em crise. Atualmente, presume-se que haja um único autor. Situação garantida – sem perigo”, informou a Polícia da Estíria, onde Graz está localizada.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento dos tiroteios. Veja:

Segundo o jornal local Krone, o ataque foi um tiroteio. Informações preliminares indicam que o criminoso era um ex-aluno que abriu fogo em duas salas de aula. O suspeito e suposto autor do crime foi encontrado morto em um dos banheiros. Ele se considerava vítima de bullying.

O governador de Graz, Mario Kunasek, lamentou a situação. “O que aconteceu hoje em Graz é incompreensível. Como governador da Estíria e como pai, estou profundamente triste com este ato insano, que causou tanto dano e sofrimento inacreditável. Meus pensamentos estão com as vítimas inocentes, suas famílias e professores.”