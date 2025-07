Atletas do Acre conquistam duas medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono

O Acre encerrou com destaque sua participação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono, o mais importante da temporada, realizado no Rio de Janeiro. Com uma delegação composta por cinco atletas, o estado retornou com duas medalhas na bagagem: uma de ouro e uma de prata. O grande destaque acreano foi Rogério Dantas, da academia Gracie Barra, que conquistou o título de campeão em sua categoria. Rogério fez quatro lutas e saiu invicto, sem sofrer nenhum ponto dos adversários durante toda a competição, demonstrando alto nível técnico e controle nas disputas.

Quem também subiu ao pódio foi Renato, da Academia Atitude, que garantiu o vice-campeonato após três combates. Ele venceu a primeira luta por finalização, a segunda por pontos e acabou sendo derrotado na final, também por pontos.

Além de Rogério e Renato, a delegação acreana contou com os atletas Leonardo Calid, Lucas Torres e Alexandro Costa, que também representaram o estado na competição nacional. Todos receberam o apoio técnico do Sensei Henrique Machado, que acompanhou a equipe durante o torneio.

Para o atleta Leonardo Calid, o desempenho dos acreanos no evento reforça o nível de excelência do jiu-jitsu praticado no estado. “O Acre segue mostrando o alto nível técnico no jiu-jitsu, mantendo em solo acreano um campeão brasileiro e um vice-campeão, deixando clara a excelência dos atletas do Acre”, declarou.