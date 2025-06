Barreira “furada” e empate no Rose Bowl: Inter de Milão e Monterrey estreiam na Copa do Mundo de Clubes

No tradicional estádio Rose Bowl, em Los Angeles, Inter de Milão e Monterrey empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (17), na abertura do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes 2025.

O zagueiro Sergio Ramos abriu o placar para os mexicanos com um gol de cabeça. A resposta da Inter veio ainda no primeiro tempo: Lautaro Martínez finalizou com precisão após jogada ensaiada em cobrança de falta, decretando o empate.

O duelo chamou atenção não apenas pelos gols, mas também por uma curiosa estratégia defensiva do Monterrey em uma falta na entrada da área. A equipe mexicana apostou em uma barreira dupla — mas com um grande buraco entre os dois blocos. A ideia inusitada não apareceu nos melhores momentos da partida, mas foi analisada por Tadeu Schmidt e Paulo Nunes durante o programa Central da Copa.

O chute do jogador da Inter de Milão foi justamente em direção à “brecha” da barreira, levantando questionamentos sobre a eficácia da tática. Não se sabe de quem partiu a ideia, mas o Monterrey é comandado por Domènec Torrent, treinador espanhol que teve uma breve passagem pelo Flamengo em 2020.

📝 Com informações do ge.globo.