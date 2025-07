Brasil criou cerca de 149 mil vagas formais de trabalho em maio de 2025

O mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida de 148.992 mil vagas com carteira assinada em maio. O salário médio de admissão de novos empregados registrados recuou para R$ 2.248,71 no mês, queda de R$ 10,98 em relação a abril. Já o salário médio de demissão recuou para R$ 2.330,43 em maio, contra R$ 2.362,19 no mês anterior. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira.

O saldo do Caged é positivo em 1.051.244 postos formais no acumulado de janeiro a maio deste ano. Este valor foi 4,9% menor ao verificado no mesmo período de 2024 (1.105.385).

No mês, a geração de postos foi mais positiva para mulheres (78.025) que para os homens (70.967). Das 148 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, cerca de 98 mil contratados são jovens entre 18 e 24 anos. A respeito da geração de emprego e ascensão do discurso anti-CLT nas redes sociais, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que não corresponde à totalidade dos jovens.

SONORA MARINHO “Isso sempre teve na sociedade brasileira. Com as plataformas, chamou a atenção e o debate está mais forte. Mas não corresponde à verdade que os jovens não queiram mais trabalho CLT”, afirmou durante coletiva.

Em maio, todos os grandes grupos de atividades registraram saldos positivos, conforme a seguir: Serviços (+70.139 postos); Comércio (+23.258 postos); Indústria (+21.569 postos); Agropecuária (+17.348 postos) e Construção (+16.678 postos).