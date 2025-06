Cachorro é atacado e enrolado por sucuri; donos matam serpente para salvar o animal de estimação

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que uma sucuri gigante assustou moradores de uma região no país. A serpente atacou um cachorro de estimação e foi morta enquanto estava enrolada no animal.

As pessoas que estavam no local golpearam a cobra conhecida popularmente como anaconda com golpes de terçado até conseguir salvar o cão que chorava desesperado.

A sucuri teve partes de seu corpo despedaçada e morreu na área. O cachorro foi resgatado ainda com vida, mas muito assustado.

Veja o vídeo: