Casais que constroem juntos: Amor, negócio e cooperativismo

Amor e sociedade podem, sim, ocupar o mesmo espaço em casa e também nos negócios. Nesta semana em que se celebra o Dia dos Namorados, o convite é para olhar com carinho para um aspecto nem sempre lembrado nas relações: a construção conjunta de sonhos, projetos profissionais e de vida. Empreender a dois é mais do que abrir uma empresa: é dividir responsabilidades, somar habilidades e caminhar lado a lado em busca de um futuro melhor.

Renato Garcia e Talita Salmentes, de Cruzeiro do Sul (AC), é um exemplo de casal de uma parceria que deu certo dentro e fora do ambiente empresarial, unindo afinidade, organização e visão estratégica para transformar uma ideia simples em um negócio próspero.

Tudo começou com o desejo de empreender juntos ao abrir um estúdio de maquiagem, onde Talita pudesse atender clientes e aproveitar a oportunidade para vender acessórios e cosméticos. A mudança recente para Cruzeiro do Sul trouxe a necessidade de buscar uma nova fonte de renda, já que, naquele momento, somente Renato trabalhava.

Mas a ideia do estúdio logo deu lugar a um projeto ainda mais ousado. Com espírito empreendedor e sensibilidade para perceber as demandas locais, o casal inaugurou a Bella Make & Biju, a primeira loja de preço único da cidade, com todos os produtos a R$ 5. A resposta do público superou qualquer expectativa. Em menos de um mês, o estoque já estava praticamente esgotado um desafio inesperado, mas muito bem-vindo.

Apesar da falta de experiência no varejo, Renato e Talita não se deixaram abater. Com funções bem definidas e decisões tomadas sempre em conjunto, o casal encontrou um caminho sólido para crescer no mercado local e dentro da própria rotina familiar.

“Todas as nossas decisões são construídas em parceria. Saímos e voltamos do trabalho juntos, fazemos as compras da loja lado a lado e até nosso filho faz parte dessa jornada. Quando entrei na empresa, a Talita respeitou minhas limitações, me deu espaço para aprender e me apoiou em tudo o que eu precisava desenvolver. E eu sempre admirei o olhar dela para as tendências, a sensibilidade no atendimento e o cuidado com cada detalhe. Somos muito complementares, e isso faz toda a diferença”, conta Renato.

Mais do que um ponto comercial, a loja é reflexo dos valores do casal: simplicidade, parceria e cumplicidade. Foi com essa base sólida que Renato e Talita transformaram um sonho em negócio e em um propósito de vida. Esses mesmos valores também dialogam com a filosofia do cooperativismo, que preza pela união, responsabilidade e desenvolvimento coletivo. Não por acaso, o Sicredi faz parte dessa trajetória desde o início. Renato trabalhou por quase 15 anos na cooperativa antes de decidir empreender ao lado da esposa, e hoje leva consigo todo o conhecimento adquirido nesse período para a gestão da empresa.

Na divisão das funções, o equilíbrio é regra: enquanto ele cuida da parte financeira e estratégica, ela se dedica ao marketing, às compras e ao relacionamento com os clientes. As decisões são sempre tomadas em conjunto inclusive as financeiras, garantindo transparência, alinhamento e segurança no dia a dia da empresa.

Essa consciência sobre a importância da gestão compartilhada e organizada é algo que o Sicredi busca incentivar entre os casais empreendedores. Para muitos, empreender juntos é um passo natural, mas nem sempre há uma preparação adequada para lidar com os desafios dessa jornada. Segundo a consultora de Negócios do Sicredi, Mayara Oliveira, um dos pontos mais importantes é saber separar a vida pessoal da vida empresarial.

“É fundamental separar CPF de CNPJ. Isso evita confusões no fluxo de caixa, ajuda a organizar melhor os investimentos e dá clareza sobre o real desempenho do negócio. Muitos casais começam de forma informal e acabam misturando as contas, o que pode prejudicar o crescimento da empresa no futuro”, explica Mayara.

Para a consultora de Investimentos do Sicredi, Maria Tamires Adelino, o sucesso de um negócio também depende da disciplina financeira tanto no âmbito pessoal quanto no empresarial.

“Mesmo empreendendo juntos, é importante que o casal mantenha reservas de emergência e avalie boas oportunidades de aplicação, como pessoa física e como jurídica. O Sicredi oferece soluções para ambos os perfis, com orientações personalizadas que ajudam a manter o equilíbrio e a prosperidade no dia a dia”, conta a consultora.

Associados ao Sicredi há anos, Renato e Talita mantêm uma relação de confiança e proximidade com a Cooperativa, produtos e serviços que atendem tanto às demandas como pessoa jurídica quanto da física, desde máquinas de cartão aos seguros, consórcios e linhas de crédito para investimento e capital de giro. “A gente confia muito na cooperativa. Sempre fomos bem atendidos e, como associados, sabemos que estamos investindo em algo que também retorna para a comunidade”, comenta Renato.

A história da Bella Make & Biju mostra que empreender em casal pode ser, sim, uma escolha de sucesso quando há diálogo, respeito, confiança e planejamento. E que, com o apoio certo, o amor pode ser também uma excelente forma de gestão. Nesse caminho, o Sicredi esteve presente desde o início, contribuindo com orientações, ferramentas e relações de confiança que auxiliaram o casal a crescer com segurança e equilíbrio.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: https://sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok