Caso Juliana Chaar: defesa tenta revogar prisão de acusado por atropelar advogada

A defesa de Diego Luiz Gois Passo, acusado de atropelar a assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, informou que aguarda o julgamento de um recurso contra o mandado de prisão expedido contra ele. O caso ocorreu no dia (21) de junho, em Rio Branco. Diego é considerado foragido pela Polícia Civil.

O advogado Felipe Muñoz, que representa o acusado, afirmou que a defesa espera que o recurso seja aceito pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco, o que permitiria que Diego se apresentasse voluntariamente à autoridade policial. Caso a decisão seja desfavorável, a defesa avalia impetrar habeas corpus.

“Estamos aguardando. Ainda não saiu decisão. Só vamos impetrar habeas corpus caso a decisão venha no sentido negativo”, declarou Muñoz. As informações foram divulgadas pelo portal ac24horas.

A Polícia Civil do Acre informou que diligências estão em andamento para localizar o suspeito. Em nota, a instituição declarou que, por razões estratégicas, não serão fornecidos detalhes sobre a operação para não comprometer o andamento das investigações. “A Polícia Civil está empenhada tanto na apuração rigorosa dos fatos quanto na captura do foragido, com ações realizadas em diferentes frentes e localidades”, afirmou.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

“A Polícia Civil do Acre informa que há um mandado de prisão expedido contra o investigado e que está em diligências contínuas para localizá-lo e capturá-lo.

Desde o dia seguinte ao crime, ainda no final de semana, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado e iniciou imediatamente buscas para seu cumprimento, conforme informado à imprensa na primeira entrevista sobre o caso.

Por razões estratégicas e para não comprometer o andamento das investigações, não serão fornecidos mais detalhes neste momento. O que pode ser afirmado é que a Polícia Civil está empenhada tanto na apuração rigorosa dos fatos quanto na captura do foragido, com ações realizadas em diferentes frentes e localidades.”