Cavalgada da Expoacre Juruá deve reunir 5 mil pessoas e ter fiscalização contra maus-tratos aos animais

A expectativa para a cavalgada da 20ª Expoacre Juruá é de público recorde. Segundo o coordenador do evento, Nande, cerca de 5 mil pessoas devem participar do tradicional desfile, que acontece no sábado (5), com concentração a partir das 8h da manhã no Mercado da COHAB, em Cruzeiro do Sul. A largada está prevista para as 9h, com trajeto até o estádio Arena do Juruá, onde a cavalgada será encerrada pontualmente às 16h.

A organização reforça que será um percurso festivo, mas com regras claras e fiscalização rigorosa para garantir o bem-estar dos animais e a segurança de todos os participantes. “Não será permitido o uso de espora, nem da chamada ‘pirainha’, que causa cortes nos animais. Haverá fiscalização intensa do IDAF e do IMAC ao longo de todo o trajeto para coibir maus-tratos”, destacou Nande.

O gerente da SEAGRI e coordenador do agronegócio da Expoacre Juruá, Marcos Pereira, explicou que todas as orientações seguem as recomendações do Ministério Público. “Será obrigatório o cadastramento dos animais, e não será permitido excesso de peso ou mais de uma pessoa montada por animal. Também haverá controle sobre o uso de motocicletas e quadriciclos, que deverão ter no máximo duas pessoas por veículo. As demais regras de trânsito serão cobradas normalmente”, afirmou.

Marcos também destacou a importância do credenciamento antecipado. “Quem for participar com animal precisa chegar cedo para fazer a identificação, que será obrigatória para acessar o perímetro da cavalgada. É proibido o uso de espora, chicote e qualquer forma de maus-tratos. Teremos apenas uma parada oficial para hidratação dos animais durante o percurso, para garantir que todos cheguem em paz e com segurança até o parque de exposições”, disse.

A cavalgada será encerrada obrigatoriamente às 16 horas, com a paralisação de todos os carros de som. A medida, segundo Marcos Pereira, atende às orientações das forças de segurança e visa garantir o sucesso da programação da noite. “No sábado teremos a final do rodeio, e se deixarmos uma festa paralela se estender, perdemos o controle da situação. As pessoas estão eufóricas, bebem mais, e isso pode comprometer o andamento da final. Por isso, às 16h a cavalgada encerra, e a arena se prepara para o grande rodeio”, reforçou.

A programação da Arena de Rodeio começa no dia 1º de julho com a prova de Três Tambores. No dia 2, ocorre a prova de laço em dupla. Já nos dias 3, 4 e 5, acontece o Grande Rodeio, que classificará cinco peões do Vale do Juruá para disputar a final estadual em Rio Branco.

“Serão 55 peões disputando cinco vagas. Os classificados concorrerão a uma caminhonete S10, oferecida pelo Governo do Estado do Acre, e também garantirão vaga para montar no Rodeio de Barretos 2025, a partir de 19 de agosto”, finalizou Marcos.