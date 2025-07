CBF oferece workshop gratuito sobre futebol para estudantes e profissionais em Rio Branco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da CBF Academy, promove nos dias 26 e 27 de julho um workshop presencial e gratuito em Rio Branco. O evento é voltado a profissionais, estudantes e entusiastas do esporte que desejam se aprofundar em temas relacionados ao treinamento no futebol.

Com inscrições já abertas, a iniciativa faz parte de um projeto da CBF para ampliar o acesso à formação técnica nas regiões Norte e Nordeste do país. Além da capital acreana, cidades como Macapá (AP), Aracaju (SE) e Boa Vista (RR) também vão receber a programação.

As aulas serão ministradas por professores da própria CBF Academy, todos com experiência prática e acadêmica no desenvolvimento de atletas e equipes. Serão abordados assuntos como fundamentos técnicos, metodologias modernas de treino e as principais tendências no futebol contemporâneo.

Segundo a organização, não é necessário ter formação prévia para participar. Ao final do workshop, os inscritos que concluírem as atividades receberão certificado de participação. As vagas são limitadas e, por isso, é recomendado garantir a inscrição o quanto antes.

Interessados podem se inscrever por meio do link oficial divulgado pela CBF.