Centro de Rio Branco volta a ter movimento após mudança do Centro Pop, dizem comerciantes

A recente mudança da sede do Centro Pop — casa de apoio para pessoas em situação de rua — do Centro de Rio Branco para o bairro Castelo Branco já começa a gerar reflexos no cotidiano da região central da capital. Para entender melhor esses impactos, conversamos com empreendedores da área, que relataram melhorias tanto no movimento de clientes quanto na sensação de segurança.

Um exemplo é o seu Manoel, dono de um restaurante no Centro há 31 anos. Segundo ele, os efeitos positivos já são percebidos em poucos dias.

“Nós temos sentido a mudança de imediato. Nas últimas três semanas, o volume de vendas aumentou cerca de 5% a 10%. O centro da cidade está muito mais seguro hoje para qualquer pessoa que quiser visitar. Inclusive, na semana passada, vimos crianças brincando na praça dos Tocos, em frente ao Fórum Barão do Rio Branco, algo que não acontecia há mais de quatro anos”, afirmou o comerciante.

Seu Manoel destacou ainda que a retirada do Centro Pop contribuiu para reduzir ocorrências de furtos e assaltos, problemas que vinham afastando o público e prejudicando financeiramente os negócios locais. “O impacto financeiro no centro da cidade foi enorme nos últimos quatro anos. Muitas empresas fecharam. Ainda temos registros de furtos e assaltos, mas diminuiu bastante depois da retirada do Centro Pop”, comentou.

Além disso, há a expectativa de novas melhorias para a região. O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, informou ao ContilNet que o Ministério da Defesa já iniciou a análise para viabilizar a reforma da praça dos Tocos. Caso o parecer seja positivo, o processo seguirá para licitação, contrato e emissão da ordem de serviço.

Sobre o anúncio, seu Manoel se mostrou otimista: “Estamos ansiosos esperando que venha essa reforma para melhorar ainda mais. Quando a praça foi reformada em 2007, eu tinha três funcionários. Depois da obra, consegui empregar mais quatro. O pequeno negócio gera emprego, gera renda, e precisa de atenção. Espero que aconteça logo, para no final do ano estarmos aqui atendendo nossos clientes com mais segurança e tranquilidade.”

A expectativa dos comerciantes é de que a revitalização e as mudanças recentes tragam de volta o movimento ao Centro e reforcem a economia local.