Chico no Bumbódromo! Ativista é lembrado como herói da floresta no Festival de Parintins

Um carro alegórico em homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes integrou a apresentação do Boi Caprichoso no Festival de Parintins, no Amazonas, na noite de domingo (29). A alegoria representou o ativista como defensor da floresta amazônica, destacando sua atuação na preservação ambiental e na luta pelos direitos dos povos da floresta.

Durante a apresentação, participaram convidados ligados à causa ambiental e ao legado de Chico Mendes. Estiveram na arena Angela Mendes, filha do líder seringueiro; Raiara Barros, comunicadora; José Lucas e Hannah Lydia, parte da equipe de comunicação do Comitê Chico Mendes.

A presença dos acreanos fez parte do enredo do Boi Caprichoso, que teve como tema a valorização do seringueiro como herói da Amazônia. O grupo participou da performance que abordou a resistência dos povos da floresta e a defesa dos recursos naturais.

Angela Mendes, presidenta do Comitê Chico Mendes, classificou a cena como histórica. Em entrevista concedida à equipe do Comitê, ela relatou a emoção ao ver o estandarte com a imagem de seu pai: “Meu coração tá pulando de emoção. Quando entrei aqui e vi o estandarte com a imagem do meu pai, foi muito emocionante”.

A apresentação incluiu a projeção da imagem de Chico Mendes na arena, a confecção de uma alegoria em homenagem aos seringueiros, versos relembrando a luta e a entrada da equipe do Comitê Chico Mendes ao som da toada “Trilhas de Xapuri”. Também foram lembradas figuras como Raimundão, Ivair e Wilson Pinheiro.

Angela comentou ainda sobre a importância do reconhecimento: “Trazer essa luz sobre a importância dessas pessoas, das que partiram e das que estão aqui é fundamental, pra gente se reanimar pra seguir na luta”.

A equipe do Comitê também acompanhou os bastidores do festival, estabelecendo diálogo com artistas, comunicadores e lideranças locais. “Acho que o fato de estar aqui com meus companheiros, minhas companheiras, também tem sido importante pra esse sentimento, sabe, de força, pra me dar força aqui”, completou.