Com mais de 10 anos, Projeto ‘Acreanos Inesquecíveis’ levará cultura a oito municípios do Acre

Com mais de 10 anos de existência, o projeto Acreanos Inesquecíveis continua homenageando os grandes nomes da música acreana com apresentações gratuitas e acessíveis em diversos municípios do Norte do país.

Idealizado por Tony Ferreira, o show busca resgatar e valorizar a história de artistas que marcaram época, promovendo memória cultural e integração com a comunidade. O espetáculo será apresentado nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas, terá dez apresentações, sendo oito em municípios acreanos.

Ferreira, produtor e idealizador do projeto afirma: “Apesar das dificuldades de logística e da falta de apoio em algumas localidades, é muito valioso ver o público se emocionando com a memória dos nossos artistas. Nosso maior objetivo é não deixar essa história se perder com o tempo.”

O projeto foi aprovado no Edital Rouanet Norte do Ministério da Cultura e tem patrocínio do Banco da Amazônia (BASA), além de parceria com o Instituto Federal do Acre (IFAC), que tem contribuído para ampliar o acesso da comunidade escolar e da população aos espetáculos.

Recentemente, o espetáculo foi apresentado no campus de Tarauacá, com grande participação de alunos, professores e idosos. As próximas apresentações estão marcadas para os campi de Sena Madureira (30/07) e Rio Branco (01/08).

Além desses, o projeto já passou por cidades como Xapuri, Senador Guiomard e Plácido de Castro.

Próximas apresentações confirmadas:

18/06/2025 – Feijó (AC), às 18h, no Centro de Convivência do Idoso

02/07/2025 – Bujari (AC), às 15h, na Escola São João Batista

06/07/2025 – Nova Mamoré (RO)

30/07/2025 – Sena Madureira (AC), às 14h, na Praça Raimundo Lascado

01/08/2025 – Rio Branco (AC), às 15h, no campus IFAC

Com entrada gratuita, o espetáculo é livre para todos os públicos, incluindo pessoas com deficiência, contando com intérprete de Libras e estrutura de acessibilidade. As apresentações musicais são conduzidas pela Banda Quatro Estações, e todo o cerimonial fica sob o comando da experiente radialista Nilda Dantas.

Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone: (68) 99973-9721 – Tony Ferreira.