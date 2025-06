Com risco de perder a visão, homem pede apoio para cirurgia nos dois olhos

Charles Brito de Melo divulgou um vídeo nas redes sociais nesta semana informando que foi diagnosticado com descolamento de retina nos dois olhos. O caso foi confirmado após uma reavaliação com uma médica, que analisou seus exames recentes.

Segundo Charles, o descolamento do segundo olho teria ocorrido após uma pancada na cabeça ao bater com força em uma superfície de mármore. Ele relatou que já apresentava visão comprometida no primeiro olho e, com a nova lesão, passou a enfrentar risco de perder totalmente a visão caso não seja submetido a cirurgias com urgência.

“É quase impossível isso acontecer, descolar uma retina e com 30 dias descolar a outra. E foi o que aconteceu”, disse ele no vídeo. O influenciador afirmou que nunca gostou de pedir ajuda, mas, diante da gravidade da situação e dos custos elevados para a realização de duas cirurgias, decidiu recorrer ao apoio do público.

Amigos próximos estariam organizando rifas e outras ações para levantar recursos. Charles também pediu apoio para a divulgação do caso com o objetivo de alcançar pessoas ou influenciadores que possam contribuir financeiramente.

Para aqueles que tiverem interesse em realizar uma doação ou ajudar de alguma outra forma o homem, basta fazer uma doação para o Pix (68) 992133030.