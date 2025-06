Comediante Stand Up confessa ter matado mulher após inventar falsa proposta de emprego para atraí-la

O humorista Marcelo Alves, de 41 anos, confessou nesta segunda-feira (9) à Polícia Civil do Paraná ter matado Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, e ocultado o corpo em uma área de mata em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. No mesmo dia, os investigadores foram ao local indicado por ele e encontraram o corpo da vítima.

De acordo com a polícia, Marcelo alegou ter cometido o crime por impulso após uma discussão. Segundo seu advogado, Caio Percival, o humorista teria se declarado para a jovem, e, diante da recusa e dos insultos que teria recebido, “perdeu a cabeça”. Ele então a enforcou, enrolou o corpo em plástico e o transportou até a mata com ajuda do próprio filho.

Raíssa estava desaparecida desde 2 de junho. Natural de Paulo Afonso (BA), ela se mudou para Curitiba há cerca de três anos. A jovem havia sido eleita Miss Serra Branca Teen em 2020. A família registrou o desaparecimento no dia 4, após perder contato com ela.

Marcelo também é natural do Nordeste, nascido em Petrolândia (PE), mas cresceu em Paulo Afonso, onde já conhecia Raíssa. Atualmente, atuava como humorista de stand-up e trabalhava como motoboy em Curitiba. No depoimento, ele contou que inventou uma falsa proposta de emprego em São Paulo para atrair a jovem.

O filho de Marcelo, que trabalha como motorista de aplicativo, prestou depoimento e confirmou que ajudou o pai no transporte do corpo, após ser chamado por ele. Segundo o advogado, o rapaz apenas dirigiu o carro e não participou da ocultação em si. Ambos foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver.

Marcelo, que é réu primário, permanece preso e responderá pelos crimes dentro do devido processo legal. O corpo de Raíssa passará por exames para determinar a causa exata da morte.