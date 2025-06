Comércio de Rio Branco aposta no amor: empresários preveem alta nas vendas no Dia dos Namorados

Levantamento realizado pela Federação do Comércio do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com o Instituto Data Control, apontou que 91,2% dos empresários do comércio de Rio Branco têm boas expectativas em relação ao impacto das vendas no Dia dos Namorados de 2025. A data é considerada uma das cinco mais relevantes para o setor varejista no país.

A pesquisa ouviu 102 empresários de segmentos como vestuário, calçados, cosméticos, variedades e artigos para presente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 7,8% demonstraram pessimismo, especialmente os que atuam em áreas com menor relação direta com a data, como materiais de construção e autopeças.

Diante da expectativa positiva, 27,5% dos comerciantes pretendem adotar estratégias como promoções, frete grátis e brindes para atrair consumidores. Outros 25,5% planejam ações presenciais para estimular a visita às lojas físicas. Há também investimento no comércio online como forma de ampliar as vendas.

A estimativa de gasto médio do consumidor para este ano varia entre R$100,00 e R$ 300,00, segundo 83,5% dos empresários ouvidos. Além disso, 57,4% avaliam que o movimento em 2025 será superior ao registrado no ano passado.

Entre os principais fatores que podem afetar o consumo, os empresários apontaram o endividamento da população (39,2%), seguido pela falta de dinheiro (27,4%), o desemprego (15,7%) e o aumento dos preços, influenciado pelo custo da matéria-prima (13,7%).

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio, Egídio Garó, os dados refletem o cenário econômico atual. “Essas respostas têm como base o momento econômico atual, as altas taxas de juros e a reforma tributária, que ainda causa preocupações na maioria dos empresários”, afirmou.

A pesquisa também consultou 205 consumidores com renda de até R$ 4.000,00, a maioria concentrada na faixa de R$ 1.400,00. Do total, 36,1% afirmaram que pretendem realizar compras para o Dia dos Namorados em 2025. Em 2024, esse índice foi de 46%. Apesar da leve retração, a data ainda deve representar um aumento no volume de gastos em relação ao ano anterior.