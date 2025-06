Concurso MPU: resultado preliminar da prova objetiva é divulgado

De acordo com documento disponibilizado no portal da organizadora, ao todo, 18.924 candidatos constam na lista de aprovados.

Os recursos contra as notas preliminares do concurso MPU deverão ser feitos no portal da banca FGV.

O resultado definitivo da prova objetiva está previsto para o dia 26 de junho. Já o resultado preliminar da prova discursiva deve ser divulgado no dia 4 de agosto.

A nota final da prova discursiva do concurso MPU está prevista para o dia 15 de setembro.

Quantas redações serão corrigidas no concurso MPU?

Após a retificação divulgada em janeiro, o número de redações a serem corrigidas no concurso MPU passou para quase 10 mil.

Esse número pode ser ainda maior, já que todos os candidatos empatados na última colocação indicada no edital também terão suas redações corrigidas.

Confira abaixo até quantos colocados na prova objetiva terão suas redações corrigidas:

Analista

Arquivologia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Atuarial (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quatro candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Biblioteconomia (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quatro candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Clínica Médica (100 candidatos)

ampla: 60 candidatos

PcDs: dez candidatos

negros: 20 candidatos

minorias étnico-raciais: dez candidatos

Comunicação Social (100 candidatos)

ampla: 60 candidatos

PcDs: dez candidatos

negros: 20 candidatos

minorias étnico-raciais: dez candidatos

Desenvolvimento de Sistemas (650 candidatos)

ampla: 390 candidatos

PcDs: 65 candidatos

negros: 130 candidatos

minorias étnico-raciais: 65 candidatos

Direito – DF (700 candidatos)

ampla: 420 candidatos

PcDs: 70 candidatos candidatos

negros: 140 candidatos

minorias étnico-raciais: 70 candidatos

Direito – cada estado (exceto o DF) – 100 candidatos

ampla: 60 candidatos

PcDs: dez candidatos candidatos

negros: 20 candidatos

minorias étnico-raciais: dez candidatos

Enfermagem (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Ginecologia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Psiquiatria (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Odontologia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Oftalmologia (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Antrolologia (80 candidatos)

ampla: 48 candidatos

PcDs: oito candidatos

negros: 16 candidatos

minorias étnico-raciais: oito candidatos

Perito em Arquitetura (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Perito em Biologia (60 candidatos)

ampla: 36 candidatos

PcDs: seis candidatos

negros: 12 candidatos

minorias étnico-raciais: seis candidatos

Perito em Contabilidade (160 candidatos)

ampla: 92 candidatos

PcDs: 16 candidatos

negros: 32 candidatos

minorias étnico-raciais: 16 candidatos

Perito em Economia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Perito em Engenharia Agronômica (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Engenharia Civil (100 candidatos)

ampla: 60 candidatos

PcDs: dez candidatos candidatos

negros: 20 candidatos

minorias étnico-raciais: dez candidatos

Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho (72 candidatos)

ampla: 44 candidatos

PcDs: sete candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Engenharia Elétrica (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Engenharia Florestal (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Engenharia Mecânica (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Engenharia Sanitária (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Geografia (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Geologia (40 candidatos)

ampla: 24 candidatos

PcDs: quator candidatos

negros: oito candidatos

minorias étnico-raciais: quatro candidatos

Perito em Medicina do Trabalho (80 candidatos)

ampla: 48 candidatos

PcDs: oito candidatos

negros: 16 candidatos

minorias étnico-raciais: oito candidatos

Perito em Oceanografia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Perito em TIC (140 candidatos)

ampla: 84 candidatos

PcDs: 14 candidatos

negros: 28 candidatos

minorias étnico-raciais: 14 candidatos

Psicologia (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Serviço Social (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos

Suporte e Infraestrutura (390 candidatos)

ampla: 234 candidatos

PcDs: 39 candidatos

negros: 78 candidatos

minorias étnico-raciais: 39 candidatos.

Técnico

Técnico em Administração – somente DF (mil candidatos)

ampla: 600 candidatos

PcDs: 100 candidatos

negros: 200 candidatos

minorias étnico-raciais: 100 candidatos

Técnico em Administração – cada estado (exceto DF) – 100 candidatos

ampla: 60 candidatos

PcDs: dez candidatos

negros: 20 candidatos

minorias étnico-raciais: dez candidatos

Técnico em Enfermagem (50 candidatos)

ampla: 30 candidatos

PcDs: cinco candidatos

negros: dez candidatos

minorias étnico-raciais: cinco candidatos.

Notas chamam a atenção para nível da prova do concurso MPU

Com a divulgação do resultado preliminar do concurso do MPU, as notas dos candidatos chamaram a atenção de quem acessou o documento no portal da banca FGV.

De acordo com o edital, a prova valia 80 pontos. No entanto, entre as notas mais altas, poucas ultrapassaram a marca dos 70.

Na data de aplicação das provas, diversos candidatos recorreram às mídias sociais para comentar sobre o nível de dificuldade das questões, conforme divulgado pelo Qconcursos Folha Dirigida.

Entre os vários comentários publicados no dia de aplicação das provas (4 de maio), os inscritos destacaram o alto nível de exigência da FGV:

“Prova do MPU bem difícil e específica”.

“Sobre o MPU: minha vaga é sua”.