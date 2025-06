Concursos 2025: Mais de 59 mil vagas previstas e salários iniciais de até R$ 36,7 mil

Se 2024 foi um ano forte para concursos públicos, 2025 promete ser ainda melhor! Segundo levantamento feito pelo Direção Concursos, mais de 59 mil vagas estão previstas para este ano, com editais abrangendo nível médio e superior em diversas áreas: tribunais, fiscal, policial, administrativa, saúde, educação e muito mais.

Além da quantidade expressiva de oportunidades, os salários iniciais podem ultrapassar os R$ 30 mil, com destaque para cargos de alto nível, como auditores e juízes.

📘 Para quem deseja começar a se organizar agora, o Direção Concursos disponibilizou um e-book gratuito com dicas de rotina e disciplina, elaborado pelo professor Erick Alves.

📌 Navegue pelo índice:

💼 Entre os concursos mais esperados estão:

⚖️ Tribunais e Ministérios Públicos

Destaques para:

🛡️ Área policial

Com forte demanda, são esperados concursos para:

📊 Controle, Fiscal e Administrativos

Previsão de editais para:

🏛️ Legislativo e Educação

Editais esperados para:

🩺 Saúde

Concursos importantes nas áreas de saúde pública:

Com tantos concursos no radar, a preparação antecipada é essencial. Use os links acima para acessar as listas completas e fique por dentro dos editais que mais se encaixam no seu perfil!

