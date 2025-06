Corpo pós-gravidez? Médico de Lore Improta revela bastidores da transformação da influenciadora

A influenciadora Lore Improta surpreendeu fãs com a transformação do corpo após a gravidez — mas o segredo vai muito além de dieta e treino pesado. Por trás do processo, está o baiano Dr. Gabriel Almeida, médico que acompanha Lore há mais de cinco anos e se tornou uma referência nacional em saúde, emagrecimento e performance estética.

Em entrevista, Gabriel compartilhou detalhes da jornada de Lore, que inclui fases desafiadoras como a gestação, o puerpério e a rotina intensa de gravações e maternidade. Segundo ele, o foco nunca foi só na estética: “A prioridade era melhorar disposição, imunidade, sono e funcionamento intestinal. A perda de gordura foi consequência”, revelou.

☕ Café da manhã como regra (e jantar opcional)

Entre os pilares do protocolo usado por Lore está o resgate da importância do café da manhã. “Quem não toma café da manhã tem 44% mais chance de desenvolver obesidade. Isso mexe com a grelina, o hormônio da fome. Já o jantar… quanto menos, melhor. Se puder, pula”, explicou o médico, que baseia sua abordagem em evidências científicas e resultados clínicos.

👩‍⚕️ Acompanhamento multidisciplinar e foco na vida real

O sucesso do método criado por Gabriel vem do cuidado personalizado e realista. Nada de protocolos genéricos: cada paciente recebe acompanhamento médico, nutricional, físico e, se necessário, psicológico. “Trabalho com equipe multidisciplinar. Encaminho para nutricionista, educador físico… cada caso tem uma trilha única”, contou.

Além de Lore, Gabriel também acompanha Léo Santana (há mais de 10 anos), Nicole Bahls, Duda Reis, Arthur Aguiar, Pablo do Arrocha, Juju Salimeni, Rafael Zulu, Lívia Andrade e outros famosos — além de seus familiares.

📚 Mentor de médicos e autor de best-sellers

Dr. Gabriel também é responsável por formar mais de 6 mil médicos em sua Mentoria em Protocolos Avançados de Emagrecimento. É autor de seis livros voltados para médicos e três para o público geral, entre eles:

📘 Efeito Sanfona

📘 O Despertar da Mente Magra

Essas obras abordam estratégias para superar o ciclo de perda e ganho de peso, focando em soluções duradouras e sustentáveis.

📲 Quer saber mais?

O médico compartilha dicas, bastidores e conteúdo científico no perfil oficial: @drgabrielalmeida

A transformação de Lore Improta é um exemplo claro de que saúde, estética e rotina podem sim andar juntos — desde que com orientação de qualidade, escuta ativa e uma abordagem que respeite a realidade do paciente.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Léo Dias