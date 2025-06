Cristiano Ronaldo envia camisa autografada a Trump com mensagem de paz

O atacante português Cristiano Ronaldo enviou um presente simbólico ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: uma camisa da seleção de Portugal autografada com uma mensagem clara — “Jogando pela paz”.

O item foi entregue por António Costa, presidente do Conselho Europeu, durante a cúpula do G7 realizada na segunda-feira (16). O gesto do craque do Al-Nassr ocorre em um momento de alta tensão geopolítica, especialmente no Oriente Médio.

Segundo o jornal norte-americano Axios, Trump estaria avaliando uma possível ofensiva militar contra o Irã, país que atualmente está em guerra com Israel. Ainda de acordo com o veículo, os Estados Unidos já teriam mobilizado aviões de guerra para a região.

O The New York Times também noticiou que, caso os EUA avancem com um ataque, o Irã pretende revidar atingindo bases americanas no Oriente Médio.

