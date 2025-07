Falsas denúncias atrapalham trabalho da polícia na busca por foragido no Acre

A Polícia Civil do Acre enfrenta dificuldades para localizar Francisco Jailson Silva da Costa, de 31 anos, que fugiu no dia 13 de junho após audiência de custódia em Rodrigues Alves, no interior do estado. O que mais tem dificultado a investigação, de acordo com a polícia, são falsas denúncias repassadas por moradores da região.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a polícia tem checado várias denúncias, mas sem sucesso. “Essa semana disseram que ele estava em uma casa. Cercamos o local, mas era outro foragido. Hoje, disseram que estava no Ramal do Esquerdo, fomos lá e também nada”, afirmou.

A polícia suspeita que a própria população invente muitas dessas informações. Além de atrasar as buscas, isso gera mobilizações desnecessárias e drena recursos da equipe de investigação. “A população inventa muita coisa”, lamentou o delegado.