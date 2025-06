Foragido que matou homem durante bebedeira volta a ser visto no Acre e ameaça novas vítimas

Francisco Jailson Silva da Costa, que fugiu algemado após audiência de custódia no Fórum de Rodrigues Alves, na última sexta-feira (13), continua foragido. Ele é o autor confesso do assassinato de Daniel Saraiva de Mendonça, morto a facadas na noite de quinta-feira (12), após uma discussão durante uma bebedeira no município.

Na noite desta terça-feira (17), Francisco foi novamente avistado por moradores no bairro Dário Pereira, conhecido como “Barro Vermelho”, ainda em Rodrigues Alves. Segundo testemunhas, ele já estaria sem as algemas e teria afirmado que não pretende se entregar à polícia.

Mais grave ainda, moradores relataram que o foragido teria feito ameaças contra outras três pessoas da cidade. Ele teria citado nominalmente as vítimas que pretende matar: Zé do Néo, Batista e Naim.

O homicídio que levou à prisão de Francisco ocorreu após ele ter sido insultado pela vítima, que, segundo relato do próprio acusado, o teria chamado de “corno”. Francisco reagiu esfaqueando Daniel, que não resistiu aos ferimentos.

Preso em flagrante, ele teve a prisão convertida para preventiva pela Justiça do Acre. Entretanto, no momento em que seria transferido para o presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, conseguiu escapar algemado da frente do Fórum e desde então não foi mais capturado.

A Polícia Militar segue realizando diligências na tentativa de localizar e recapturar Francisco Jailson Silva da Costa, considerado perigoso e agora acusado também de fazer ameaças de morte contra outros moradores.