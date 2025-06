Frente fria derruba temperaturas no Acre nesta segunda; Friale mostra onda chegando ao estado

O meteorologista Davi Friale voltou a alertar para a chegada de uma intensa onda de frio polar ao Acre. Segundo ele, a frente fria avança sobre o estado já nesta segunda-feira (30), último dia de junho, e promete derrubar as temperaturas nas próximas horas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Friale mostrou imagens em tempo real da massa de ar frio avançando sobre a região, acompanhada de ventos intensos e queda brusca nas temperaturas. “Estamos diante de uma forte onda de frio polar que já se aproxima do Acre. A previsão é de noites muito frias ao longo desta semana”, afirmou o pesquisador.

De acordo com Friale, o frio deve se estender pelos primeiros dias de julho, com possibilidade de temperaturas mínimas abaixo dos 15°C em várias cidades do estado, incluindo Rio Branco. Ele reforça que o pico do frio ocorrerá entre terça (1º) e quinta-feira (3), principalmente durante as madrugadas.

O meteorologista já havia divulgado na última sexta-feira (27) o alerta para a chegada dessa frente fria, classificando o fenômeno como um dos mais intensos deste ano no Acre.

“Os ventos já estão mudando de direção e a queda nas temperaturas será perceptível ao longo do dia”, disse Friale, destacando que os moradores devem se preparar para as noites geladas.

Essa é a terceira grande onda de frio registrada no estado em 2025, confirmando as previsões de um inverno amazônico mais rigoroso que o habitual.