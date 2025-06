Frio deve se intensificar no Acre nos próximos dias e noites continuam geladas nesta semana, diz Friale

O pesquisador climático Davi Friale informou nesta terça-feira (10), em entrevista à Folha do Acre, que o estado ainda deve enfrentar temperaturas mais baixas nas próximas semanas, com frio mais intenso previsto para julho. Segundo ele, o chamado “inverno amazônico” ainda não começou oficialmente.

“A massa de ar polar que chegou ao Acre está provocando noites geladas, e essa condição deve persistir pelo menos até o amanhecer de sexta-feira (13)”, explicou Friale. “O inverno amazônico só começa no dia 21 de junho. A partir daí, sim, devemos ter frios mais intensos, especialmente em julho.”

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Friale reforçou que o frio atual é mais sentido nas regiões do leste e sul do estado, como Rio Branco e Brasiléia. Já no Vale do Juruá, o fenômeno chegou com menor intensidade e começou a ser percebido apenas nesta terça-feira.

“O sol deve predominar durante o dia, mas as noites vão seguir frias até sexta-feira. Depois disso, outras frentes frias devem chegar, porque o inverno ainda nem começou”, afirmou o pesquisador.

Friale recomenda que a população mantenha os agasalhos à mão, já que o mês de julho promete ser um dos mais frios do ano. Para acompanhar atualizações da previsão do tempo, ele sugere o acesso ao site www.otempoaqui.com.br, cujo link está disponível na bio do seu perfil no Instagram, @davifriale.