Governo do Acre lança licitações para obras em Sena Madureira

O governo do Acre anunciou duas novas licitações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura rural em Sena Madureira, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). O objetivo é melhorar o acesso às comunidades e apoiar o escoamento da produção agrícola local, especialmente durante o período chuvoso da região.

Uma das licitações, com valor estimado em R$ 698,1 mil, prevê a construção da Casa do Produtor Rural. O espaço será destinado a oferecer suporte direto aos agricultores, fortalecendo a economia do município e oferecendo melhores condições para a comercialização dos produtos da zona rural.

A outra licitação, orçada em R$ 2,5 milhões, contempla o melhoramento dos ramais Xiburema e Olho d’Água. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os investimentos demonstram o compromisso do governador Gladson Cameli com as famílias do campo, garantindo mais dignidade, acessibilidade e condições de desenvolvimento para quem vive e trabalha na área rural.