Governo finaliza revitalização da arena para a Expoacre Juruá 2025

A Arena do Juruá/Centro de Eventos Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul, está recebendo os últimos ajustes para sediar a segunda maior feira agropecuária do estado. Para a realização da Expoacre Juruá 2025, que ocorre de 1º a 6 de julho, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), concluirá nesta segunda-feira, 30 de junho, os serviços de revitalização nas instalações do espaço.

A Seop atuou de forma intensiva, em parceria com a Casa Civil, coordenadora da Expoacre Juruá, e com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), nos preparativos estruturais da arena. O objetivo é garantir segurança e acessibilidade para o público, que deve ultrapassar 50 mil pessoas nas noites de shows com atrações nacionais.

Tendas também foram instaladas para celebrar a 20ª edição da Expoacre Juruá. A expectativa é superar a movimentação de R$ 36,6 milhões, referente ao balanço econômico registrado no ano anterior.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, destacou o esforço conjunto e a celeridade da execução. “Trabalhamos com agilidade e responsabilidade para deixar tudo pronto a tempo. Essa é uma orientação direta do governador Gladson Cameli, que quer ver a feira brilhar novamente, tanto como evento cultural quanto como polo de negócios. Contamos também com o apoio do Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas], que viabilizou o aluguel das tendas, entre outros serviços essenciais”, afirmou o gestor.

A gerente de interiores da Seop no Juruá, Isabelle Lima, explicou que as obras envolveram diversos setores da arena, com foco na funcionalidade e segurança.

“Realizamos intervenções importantes, como recuperação de estruturas, pintura, reforma de calçadas e instalação de fornos onde serão produzidas, ao vivo, farinha e outros alimentos típicos. Durante todos os dias da Expoacre, seguiremos com equipes de manutenção garantindo o pleno funcionamento dos sistemas elétrico, hidráulico e sanitário”, pontuou.

A Expoacre Juruá movimenta a economia local, gera centenas de empregos diretos e indiretos, especialmente na construção civil, e se consolida como espaço de lazer, cultura e negócios. A feira atrai investidores e empreendedores do Acre e de outras regiões do país, bem como internacionais, reforçando o potencial econômico do Vale do Juruá.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.