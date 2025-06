Governo vai recuperar 4 mil km de ramais e trabalho na Transacreana será reforçado, diz Sula

O governo do Acre lançou uma nova edição da Operação Verão com foco principal na recuperação e manutenção dos ramais em todo o estado. A meta prevista é alcançar 4 mil quilômetros de estradas vicinais, superando a estimativa inicial do ano passado, que era de 3.500 km e que terminou com 9 mil km executados.

A informação foi confirmada por Sula Ximenes, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), durante entrevista ao jornalista Everton Damasceno, no podcast Em Cena, na tarde da última segunda-feira (16).

“Esse ano a gente deu uma reforçada nas equipes e esperamos fazer muito mais. Só em Rio Branco lançamos 35 equipes e estamos atuando do km 30 da Transacreana até o fim da área de responsabilidade do Estado. O restante da manutenção, como o Cinturão Verde, é responsabilidade da prefeitura”, afirmou Sula.

No total, a previsão para a capital é de 1.200 km de ramais recuperados, dos quais 280 km serão definidos por indicação popular. Segundo a presidente, a medida foi adotada como alternativa para atender comunidades que não foram contempladas diretamente durante reuniões com associações e sindicatos.

“A Transacreana tem cerca de 2.500 km de ramais. Mesmo com todas as reuniões, sempre fica alguém de fora. Então abrimos esses 280 km para que sindicatos e associações possam indicar, via ofício, os trechos mais urgentes”, explicou.

Atualmente, o governo atua com frentes de serviço em todos os 22 municípios do Acre, seja diretamente ou em parceria com as prefeituras. Em Cruzeiro do Sul, além da recuperação de ramais, também há investimentos em obras de pavimentação urbana.

“Temos cerca de 400 equipamentos envolvidos só em Rio Branco. São muitas equipes, muitas mãos trabalhando. Essa ação nasceu com o governador Gladson Camelí, que pediu que reforçássemos ainda mais esse ano, e foi isso que fizemos”, concluiu.