Grave acidente na rotatória do Lago do Amor: carro bate em poste e caminhonete invade comércio

O motorista Mário Lucas Leitão, de 18 anos, e o motociclista Artur Henrique Paulo Nascimento, de 25 anos, foram vítimas de um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (19), na Estrada Dias Martins, no Conjunto Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações do condutor da caminhonete modelo Frontier, de cor preta e placa NAG-3C29, ele trafegava no sentido Centro-bairro quando, ao chegar na rotatória do Lago do Amor, o pedal de aceleração e de frio estouraram dentro do motor do veículo. Em seguida, ele perdeu o controle do automóvel, invadiu o canteiro lateral da rotatória e entrou na pista contrária, colidindo de frente com um veículo modelo Fiat Strada, de cor vermelha e placa OXP-1002, conduzido por Mário Lucas.

Após o impacto, a caminhonete ultrapassou a mureta que divide as duas pistas e atingiu a traseira de uma motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa NXT-4I57, conduzida por Artur Henrique, além de colidir com um veículo modelo Novo Gol, de cor preta e placa NEE-2125, que foi arremessado contra um poste de energia elétrica. O Novo Gol, por sua vez, bateu na traseira de um outro veículo modelo Gol de cor branca e placa OHT-3655, também empurrado mais à frente com o impacto. Tanto a motocicleta quanto os dois veículos estavam estacionados no momento do acidente.

Ainda desgovernada, a caminhonete Frontier invadiu o estacionamento de um comércio que vende açaí, destruindo parte da estrutura do local.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro às vítimas e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após avaliação e os procedimentos necessários, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com quadro de saúde considerado estável.

Policiais Rodoviários Federais (PRF) estiveram no local, isolaram a área para o trabalho da perícia de trânsito e, após os procedimentos de praxe, os veículos envolvidos foram liberados.

Confira imagens: