Homem é esfaqueado após confusão no Canal da Maternidade, em Rio Branco

Um homem identificado como Jorge Almeida da Silva, de 32 anos, foi ferido com golpes de faca na noite desta segunda-feira (30), nas proximidades do Canal da Maternidade, no centro de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, Jorge passou o dia consumindo drogas, ingerindo bebidas alcoólicas e causando transtornos a comerciantes da região. À noite, enquanto usava entorpecentes no local, ele foi abordado por indivíduos que o agrediram e desferiram facadas na orelha, no olho e no pescoço.

Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu caminhar até o calçadão da Rua Benjamin Constant, ao lado do Terminal Urbano, onde pediu ajuda. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado. Após os primeiros socorros, Jorge foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele foi considerado estável.

Policiais militares estiveram no local para coletar informações e realizar os procedimentos de praxe. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.