Homem é preso após ameaçar operador de máquina e interromper obra em ramal

Um homem de 48 anos, identificado como Jocimar Oliveira, foi preso na tarde desta segunda-feira (9) no Ramal Sacado da Brasília, em Cruzeiro do Sul , após causar confusão durante a realização de serviços de manutenção na estrada. Embriagado e armado com um terçado, ele ameaçou o operador de uma retroescavadeira e tentou impedir a continuidade dos trabalhos, obrigando moradores a acionarem a Polícia Militar.

Segundo testemunhas, Jocimar estava visivelmente alterado, sem camisa, descalço e proferindo xingamentos enquanto agitava a arma branca. A PM o encontrou ainda com o terçado em mãos e o deteve em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e deve responder por ameaça, perturbação da ordem pública e, possivelmente, resistência à prisão.

Moradores relataram que o acusado já tem um histórico de comportamento agressivo quando consome álcool. Desta vez, sua atitude acabou prejudicando diretamente um serviço essencial para a comunidade. A Polícia Militar reforçou que vai agir com rigor para manter a ordem e proteger trabalhadores e residentes das áreas rurais.