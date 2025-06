ICMBio localiza parte do gado furtado de frigorífico no Acre e segue buscas na região

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) conseguiu localizar, nesta quarta-feira (18), parte das cabeças de gado que haviam sido furtadas de um frigorífico em Brasiléia, no interior do Acre. Os animais, apreendidos anteriormente durante a Operação Suçuarana por criação irregular na Reserva Extrativista Chico Mendes, foram encontrados em uma área de mata no próprio município.

O órgão ainda não divulgou o número exato de animais recuperados. “Os agentes monitoram a área com a ajuda de drone, carros e até a pé, na tentativa de reunir esses animais, fazer a captura e, a partir daí, dar a destinação devida, prevista pela Operação, que é o abate”, informou a assessoria do ICMBio à reportagem do G1 Acre.

O furto ocorreu na madrugada da última terça-feira (17). Ao todo, cerca de 137 cabeças de gado foram levadas após criminosos destruírem parte da estrutura e arrombarem o cadeado do frigorífico Norte Acre, onde os bois estavam sob custódia.

Antes da invasão, o local armazenava 196 animais oriundos da operação. Com o crime, restaram pouco menos de 60 cabeças de gado, segundo levantamento do próprio ICMBio.

O frigorífico, que recebeu os animais por determinação da operação, emitiu uma nota em que afirma não compactuar com a Suçuarana. A empresa relatou ter sido “pega de surpresa com a chegada dos animais”, declarou que não irá realizar o abate e solicitou oficialmente a retirada imediata do rebanho.

A resposta do ICMBio, no entanto, veio em tom de correção: “Nós negociamos com o frigorífico, oferecemos a entrega do gado e eles aceitaram receber, com pagamento, foi uma negociação comercial. Depois, a partir das ameaças, eles estão divulgando uma nota dizendo que foi imposto o recebimento do gado, que foi contra a vontade deles. Provavelmente deixaram o frigorífico sem ninguém e por isso o gado foi furtado”, informou o órgão.

Além da recuperação parcial do rebanho, o ICMBio também destacou os desdobramentos da Operação Suçuarana: até a última segunda-feira (16), cinco autos de infração haviam sido aplicados, somando R$ 1.185.336 em multas por criação ilegal de gado em área de preservação.

O caso agora está sob investigação da Polícia Federal, já que envolve crimes federais, como furto e tentativa de obstrução das ações de fiscalização ambiental.