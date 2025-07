Inadimplência supera R$200 milhões e prefeitura aposta em Refis para equilibrar contas

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a campanha do Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025), com objetivo de reduzir a inadimplência municipal, que já ultrapassa os R$200 milhões. A iniciativa permite a renegociação de débitos fiscais com até 90% de desconto em juros e multas, incluindo tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas municipais diversas.

O prazo para adesão ao programa vai até o dia 29 de agosto. Cidadãos e empresas com pendências podem procurar a Divisão de IPTU da prefeitura, que realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, com apoio de técnicos capacitados.

De acordo com a gestão municipal, a expectativa é recuperar parte expressiva do valor devido, permitindo novos investimentos em áreas como saúde, limpeza urbana e infraestrutura.