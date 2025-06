Influencer acreano se emociona ao contar trajetória em conversa com cantor Neiff

O influenciador acreano Henrique Menezes, que acumula mais de 161 mil seguidores no Instagram, se emocionou ao compartilhar detalhes de sua trajetória até participar da Mansão N1 Influenciadores, projeto comandado pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, em Recife (PE). O relato foi divulgado nesta terça-feira (10), por meio dos stories de Neiff.

Henrique, que representa o Acre no projeto, revelou que saiu de casa com apenas R$ 5 no bolso, decidido a buscar oportunidades. “Eu pedi minhas contas e fui pra Rio Branco com cinco reais. A gente que é do Acre precisa mostrar que consegue”, desabafou. Segundo ele, o preconceito por ser acreano ainda é presente, mas isso nunca o impediu de lutar pelos seus sonhos.

Durante a conversa com Neiff, Henrique relembrou o esforço da mãe, que criou o influenciador com dificuldades financeiras. Ele contou um episódio marcante de sua infância, quando, aos 12 anos, ganhou uma festa simples organizada pela mãe com o pouco que ela tinha. “Ela falou: ‘meu filho, isso aqui é tudo que eu tenho’”, contou, emocionado. “Tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer”.

O influenciador também falou sobre sua participação em uma prova de resistência, dentro da programação da mansão, e afirmou que resistiu até o fim pensando em sua mãe, irmã e avó. “Eu quero mostrar que sou capaz. Lá no Acre eu sou inspiração pra muita gente, principalmente pra minha mãe”, disse.

Anderson Neiff, ao ouvir o relato, confirmou que a entrada de Henrique no projeto aconteceu por um propósito. “Meu empresário me disse que ele estava aqui há mais de um mês, sem dinheiro nenhum. Colocamos ele na N1 porque ele merecia estar aqui”, contou. “Você pode não ter vencido a prova, mas pra você, aquilo foi muito mais. Foi pra provar que você chegou onde muitos duvidaram que chegaria”.

A Mansão N1 Influenciadores reúne criadores de diversas regiões do Brasil com o objetivo de gerar engajamento, visibilidade nacional e incentivar parcerias entre os participantes. A programação é exibida no perfil oficial da N1 Influencer no Instagram e atrai milhares de espectadores diariamente.