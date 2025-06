Inscrições do Fundo Social Sicredi 2025 se encerram neste 18 de junho

As inscrições para o Fundo Social 2025 do Sicredi já está na reta final e se encerram no dia 18 de junho. A iniciativa é voltada para entidades privadas sem fins lucrativos que atuam nas áreas de abrangência da cooperativa nos estados do Mato Grosso, Acre e Amazonas.

Com foco no desenvolvimento local, o Fundo Social promove o apoio a projetos sociais que impactam diretamente as comunidades, abrangendo áreas como educação, cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e inclusão. A proposta integra o compromisso da cooperativa com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.

O edital é direcionado as organizações legalmente constituídas, com atuação comprovada nas regiões onde a Sicredi Biomas está presente. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da cooperativa: www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial, onde também estão disponíveis todas as informações e critérios de participação.

Por meio do Fundo Social, o Sicredi transforma parte dos seus resultados em apoio concreto a projetos que promovem cidadania, fortalecem vínculos comunitários e geram oportunidades.

Ao longo das edições anteriores, mais de 80 mil pessoas já foram beneficiadas pelas ações contempladas.

A cooperativa reforça o convite para que entidades interessadas inscrevam seus projetos até o prazo final ou compartilhem essa oportunidade com organizações que já atuam em prol da transformação social em suas regiões.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.