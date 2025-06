Israel expulsa Greta, brasileiro e ativistas; sueca foi para a França

Israel informou nesta terça-feira (10/6) que a ativista sueca Greta Thunberg estava deixando o país em um voo para a França, após ter sido detida juntamente com outros ativistas – entre eles o brasileiro Thiago Ávila – a bordo de um barco de ajuda humanitária com destino a Gaza. Segundo as autoridades israelenses, ela foi levada para um aeroporto de Tel Aviv para deportação.

“Greta Thunberg está deixando Israel em um voo para a França”, postou o Ministério das Relações Exteriores de Israel em sua conta oficial no X, juntamente com duas fotos da ativista a bordo de um avião.

Veja:

“Os passageiros do ‘Selfie Yacht’ chegaram ao Aeroporto Ben Gurion para embarcar em Israel e retornar aos seus países de origem. Alguns passageiros do ‘Selfie Yacht’ devem partir nas próximas horas”, diz a página do ministério no X.

“Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação e deixar Israel serão levados perante uma autoridade judicial, de acordo com a lei israelense, para autorizar sua deportação. Cônsules dos países de origem dos passageiros os receberam no aeroporto”, completa o comunicado.

As autoridades israelenses não informaram se sabe se o grupo de ativistas e o brasileiro Thiago Ávila também seguiram para a França.

Ajuda a Gaza

O grupo ativista partiu da Itália em 1º de junho a bordo do Madleen, transportando uma quantidade simbólica de alimentos e suprimentos para Gaza, cuja população corre risco de fome. As forças israelenses interceptaram o barco em águas internacionais na segunda-feira e o rebocaram até o porto de Ashdod.

A Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC), o grupo que opera o Madleen, disse que todos os 12 manifestantes estavam “sendo processados ​​e transferidos para a custódia das autoridades israelenses”.

Com informações do The Guardian.