Jorge Viana propõe repetir estratégia que elegeu Marina para voltar ao Senado; entenda

Em uma das poucas imagens divulgadas sobre o encontro com dirigentes do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), ocorrido nesta segunda-feira (17), o ex-governador Jorge Viana falou sobre as candidaturas do grupo para as eleições de 2026.

O atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, já confirmou que vai disputar uma vaga ao Senado, deixando em aberto a discussão sobre uma candidatura ao Governo pelo grupo.

Na ocasião, ele disse que o partido deve se arriscar a fazer o que fez em 1994, quando lançou apenas a candidatura de Marina Silva ao Senado. Naquele ano, ela obteve a maior votação, sendo a pessoa mais jovem a ocupar o cargo de senadora no Brasil.

“Eu acho que nós deveríamos – eu aceito o chamamento e estou à disposição – ter uma candidatura e sugerir algo igual ao que fizemos com a Marina em 1994: uma candidatura nossa, para ter dois votos e ver se a gente ganha um voto e elege um senador, recomeçando nossa história”, disse Viana.

“Mas ninguém se elege senador, a gente é eleito. Tem que ter time, tem que ter equipe, um grupo o mais amplo possível para fazer. Não é um grupinho pequeno ou decisão pessoal que vai mudar o quadro”, finalizou.

Também participaram do encontro, realizado na casa de Jorge, o ex-governador Binho Marques, o vereador André Kamai e outras lideranças.