Jorge Viana toma vacina contra a gripe e ganha ‘medalha da coragem’: “Horror a agulha”

O presidente da ApexBrasil e ex-governador do Acre, Jorge Viana, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece sendo vacinado contra a gripe. Em tom bem-humorado, ele reconhece o medo de agulhas, mas reforça a importância da imunização.

“Eu tenho horror a agulha. Não é nada com picada não, é agulha mesmo que eu não gosto. Mas eu preciso da vacina. Aliás, todo mundo precisa da vacina. Então é o jeito. Que vacina salva”, disse Viana, enquanto era imunizado por uma profissional de saúde.

Durante a aplicação da segunda dose, em outro braço, o ex-governador brincou com o desconforto, mas manteve o recado: “Vocês estão vendo o sofrimento. Já foi num braço, agora vai ser no outro. Então, com dor, com agulhada, tem que tomar esse negócio.”

Ao final, em gesto simbólico, a enfermeira entregou a Jorge uma “medalha da coragem”, elogiando sua atitude: “Jorge, o senhor merece a nossa medalha da coragem, da saúde livre, ok?”

Viana encerrou o momento com bom humor, destacando o valor da vacina: “Agora estou ganhando medalha, ganhei de corredor, mas agora estou ganhando vacina. Essa aqui é mais valiosa. Isso aqui é salva-vidas.”

O vídeo repercutiu nas redes sociais como uma ação de conscientização sobre a importância da vacinação, principalmente em tempos em que campanhas enfrentam resistência ou baixa adesão.