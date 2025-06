Jovem autista é resgatado de cárcere em “jaula” e pais são presos por tortura

Um jovem de 19 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi encontrado em situação degradante nesta terça-feira (17), em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), ele vivia em uma estrutura improvisada semelhante a uma jaula, montada na garagem da própria casa.

Os pais do rapaz, um homem de 71 anos e uma mulher de 54, foram presos em flagrante no local, suspeitos de tortura, sequestro e cárcere privado. A “jaula” era cercada por tábuas de madeira e continha um colchão, um pote de comida, cordas e fezes espalhadas pelo chão, segundo os relatos da Polícia Civil.

O jovem foi resgatado por policiais e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. A Secretaria informou que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e os motivos que levaram os pais a manterem o filho naquela situação.

Com informações do Metrópoles