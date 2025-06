K-Pop, Festival Casarão e pagode! Saiba como curtir o final de semana com o Giro Cultural do ContilNet

Mais um fim de semana chegando e mais um giro cultura, então se prepara que temos feriadão e a festa começa um dia antes dessa vez! Vem comigo que eu te apresento tudo de melhor que ta acontecendo na cidade com mais um Giro Cultural do ContilNet

Quarta-feira

Dessa vez a semana começa agitada, já que o Festival Casarão acontece nesta quarta-feira, acontecendo simultaneamente em diversas capitais do país e Rio Branco não vai ficar de fora!

O Bar Piscina da AABB também vai queimar a largada com o feriadão, esquentando os motores com aquele pagodinho que só os melhores sabem fazer!

A Casa do Rio volta a dar as caras com frequência por aqui, dessa vez o fim de tarde tá garantido, com o famosíssimo Sunset na Casa do Rio!!

Jaum dá as caras com o dobro de festa, já que o tema da noite é Double Bud, para os amantes da cervejaria norte-americana.

Aproveito aqui pra dizer que o Garagem vai ser a casa do esporte, com as transmissões dos jogos do Campeonato Mundial de Clubes e também as finais da NBA durante a semana!!

Quinta-feira

Os karaokês de quinta feira se mantém essa semana, mesmo com o feriadão. O Studio Beer e o Garagem seguem de portas abertas pros cantores de plantão! (Vale lembrar que tá tendo lançamento de livro lá no Garagem nessa quinta-feira de noite, viu? aproveita pra fomentar a cultura local).

Além dos tradicionais karaokês, a quinta-feira é completada pela segunda e última noite do Festival O Casarão!

Sexta-feira

O Garagem segue de portas abertas, dessa vez com a banda Os Químicos, que consegue transformar qualquer música em… Um grande espetáculo, não é mesmo? (eu não resiste em fazer uma piadinha aqui, foi mal pessoal da banda, tenho certeza que vocês são incríveis).

O Studio vem com mais um evento em parceria com a Associação de Nerds do Acre (Anac), dessa vez com uma noite temática com as melhores trilhas sonoras do cinema!

Sábado

O Studio vem com a festa mais diferente da noite! Vocês aí, fãs que foram arrebatados pela Onda Hallyu, tem um rolezinho todo dedicado pra vocês!! Então bora lá aproveitar os maiores sucessos da coreia (Espero ouvir as maiores do EXO!!). Também vai ter flash tattoo e funkzinho no fim da noite!

Atração mais que especial pra uma edição diferenciada do Me Leva Pro Pagode da AABB, com Chrigor agitando os corações.

O Garagem continua na potência máxima essa semana com Embaraço e Cau Bartholo pra comandar a noite. É isso mesmo, duas atrações e uma casa só!

Domingo

Acha que acabou? Nada, a Orla vem pra finalizar a semana com o Tardizinha no por do sol!

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?