Luciano Huck desmente flagra de Benício com ex-namorada: “Ele nem está no Rio”

Luciano Huck se pronunciou publicamente após uma notícia sobre o suposto reencontro do filho Benício com a ex-namorada, Duda Guerra. Na tarde desta quarta-feira (18/6), durante o programa Fofocalizando, do SBT, o apresentador da Globo entrou em contato com Leo Dias para negar que o jovem estivesse no shopping onde teria sido visto de mãos dadas com a influenciadora.

“Leo, desculpa te incomodar, mas não é Benício no vídeo. Ele nem está no Rio. Acho ruim deixar essa informação no seu feed, mas espero que esteja tudo bem com a sua família”, escreveu Huck em mensagem lida ao vivo no programa.

A declaração foi uma resposta à publicação feita mais cedo por Leo Dias, que noticiou um suposto flagra de Benício caminhando com Duda Guerra na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro — o que reacenderia rumores de reconciliação entre os dois adolescentes.

Luciano Huck não revelou para onde o filho viajou, mas foi enfático ao dizer que não se tratava dele nas imagens divulgadas.

AGORA: Luciano Huck ligou para Léo Dias dizendo que não era Benício nas imagens, pois afirmou que o filho não está no Rio.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/xmakzUcBUL — Brenno (@brenno__moura) June 18, 2025

💔 Relembre a separação

Benício Huck e Duda Guerra anunciaram o término no dia 8 de maio. O rompimento se tornou evidente quando o filho de Angélica alterou a foto do perfil em uma conta privada no Instagram, apagou imagens com a influenciadora da conta principal e deixou de segui-la.

Segundo fontes próximas, a decisão de encerrar o relacionamento teria partido de Benício. Ele não teria gostado da repercussão de uma briga entre Duda e outras influenciadoras adolescentes, incluindo Antonela Braga. Durante a confusão, Duda teria exposto o namoro com Benício, o que não agradou à família Huck.

Desde então, o casal permaneceu afastado das redes e não comentou publicamente sobre a separação — até o novo rumor desta semana, agora desmentido por Luciano Huck.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal LeoDias